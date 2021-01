A equipe de investigação da Coordenadoria de Operações em Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Na ação policial, deflagrada na manhã dessa terça-feira, 6, foram apreendidas drogas e uma motocicleta.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas sobre o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas. Após diligências investigativas, foi identificada a comercialização dos entorpecentes que estava sendo feita pelos investigados.

Na manhã dessa terça-feira, a equipe da Core, após observar o movimento de inúmeras pessoas em atitude suspeita e ao observar que os investigados estavam saindo em uma motocicleta sem placa, realizou uma abordagem policial. Com eles, foram encontradas diversas trouxas de maconha e de cocaína.

Em continuidade à ação policial, os agentes adentraram na residência e encontraram diversos tabletes de substância semelhante à maconha, divididos e escondidos em um móvel, além de 142 pinos de substância semelhante à cocaína, sendo 53 já prontos para comercialização. Também foram encontradas 40 gramas de cocaína em um saco para ser utilizado na venda da droga.

Também foi apreendida uma motocicleta com suspeita de ter sido produto de roubo ou furto, além de R$ 59, que seriam resultado do tráfico de drogas. O homem preso nessa terça-feira, 5, já era egresso do sistema prisional pela prática de roubo qualificado e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

