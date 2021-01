O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) realizou a prisão de Alex Sandro dos Santos Silva, 36 anos, e apreendeu, aproximadamente, um quilo de maconha em tabletes e meio quilo de cocaína. A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 28, no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão.

Os militares do BPRp realizavam patrulhamento tático motorizado pela localidade quando avistaram, no conjunto Maria do Carmo, um homem que fugiu ao notar a presença policial no local. Diante da situação, os policiais iniciaram um acompanhamento e interceptaram o suspeito.

Durante os procedimentos de busca pessoal e identificação, foram encontrados tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, um quilo; além de meio quilo de cocaína. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, com o material apreendido, à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas.

SSP