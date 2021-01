Policiais civis da 3ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento a três mandados de prisão no bairro Santa Maria. Dois dos suspeitos são investigados por uma tentativa de homicídio, já o terceiro pela prática de homicídio. A última prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 21.

Na manhã da última terça-feira, 19, foi cumprido o mandado de prisão preventiva de Antônio Vieira da Silva Junior, conhecido como “Menininho”, de 31 anos, pela autoria do homicídio, com arma de fogo, de Everton Oliveira Silva. O crime ocorreu no dia 7 de julho do ano passado, na avenida Alexandre Alcino, bairro Santa Maria.

O cumprimento do mandado de prisão temporária de Carlos Pereira dos Santos, o “Gordinho”, de 23 anos, ocorreu na última quarta-feira, 20. A decisão judicial se deve a uma tentativa de homicídio, com arma de fogo, contra Cleverton Neves de Souza, na manhã do dia 29 de fevereiro de 2020, no conjunto Padre Pedro, também no bairro Santa Maria.

Já na manhã desta quinta-feira, 21, foi cumprido o mandado de prisão preventiva de Wadson Melo Santos, 22 anos, pela coautoria da tentativa de homicídio, com arma de fogo, contra Cleverton. Os suspeitos já encontram-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis aos respectivos casos.