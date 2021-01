A Delegacia Regional de Lagarto divulgou nesta quarta-feira, 6, imagens de um roubo praticado contra um correspondente bancário na cidade de Lagarto. A investida criminosa ocorreu no início da manhã desta terça-feira, 5, na região central de Lagarto. A Polícia Civil solicita que informações sobre os autores sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).

As imagens da câmera de segurança mostram que os dois suspeitos já aguardavam pela abertura do estabelecimento. Um deles senta-se à mesa de atendimento e, instantes após, anuncia o roubo e mostra uma arma de fogo. O dinheiro não chegou a ser levado e os autores do crime fugiram após a investida contra o correspondente bancário.

De acordo com a delegada Michele Araújo, a vítima compareceu à delegacia e a investigação já foi iniciada. A Polícia Civil pede que informações e denúncias que levem à localização dos autores da investida criminosa contra o estabelecimento sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.