Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim cumpriram o mandado de prisão definitiva de Edmar Victor Santos Souza, 23 anos. A decisão judicial é decorrente da prática de roubo majorado. A detenção ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 13.

De acordo com as investigações, Edmar praticou o roubo de uma motocicleta no ano de 2018, na cidade de Maruim. Um segundo envolvido no crime, identificado como Marlliton Isaac Pereira da Silva, já havia sido preso meses atrás em Carmópolis.

Edmar foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde já encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias sobre suspeitos de crimes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

SSP