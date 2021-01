Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) efetuaram a prisão preventiva de Wesley Alves Santos, 24 anos, e Rivia Clélia da Cruz, 34. A dupla é suspeita pelo roubo de uma motocicleta, crime ocorrido no mês de julho de 2020, no bairro Deoito do Forte. A prisão foi realizada nesta terça-feira, 12, também na cidade de Aracaju.

Segundo o delegado Luís Carlos Xavier, a vítima exerce o trabalho de motoboy e foi acionado na noite do dia 27 de julho de 2020 para entregar uma pizza no bairro Dezoito do forte. Ao chegar no local informado, foi abordado por um homem com arma de fogo, o qual subtraiu sua motocicleta e fugiu do local com outro comparsa.

Logo depois do registro do boletim de ocorrência do fato, as investigações foram iniciadas e apontaram Wesley como o suspeito que portava a arma de fogo no momento do roubo e Rivia como a responsável por esconder o objeto roubado em sua residência.

Após a coleta das evidências, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário e expedido os respectivos mandados de prisão.