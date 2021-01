Equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), unidade vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu mais um investigado por uma série de roubos a taxistas na Região Metropolitana de Aracaju. A investigação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol). A detenção ocorreu nesta quinta-feira, 21.

As investigações apuraram diversas denúncias de turistas que foram abordados durante as corridas. As informações convergem para um homem de 26 anos, residente no bairro América. Ele foi preso na própria residência, onde foram localizadas as roupas utilizadas em um dos assaltos.

O suspeito foi encaminhado para uma unidade policial da capital, de onde será transferido para o sistema prisional. A Polícia Civil destaca que informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido. Em casos de urgência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.

SSP