A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que se passava por policial civil e que supostamente cobrava pela segurança de estabelecimentos comerciais na região do bairro Porto Dantas. Ele foi identificado como Jadilson Vieira Dantas. O caso ocorreu no final da noite dessa terça-feira, 5.

De acordo com o delegado Cleones Santos, foram recebidas denúncias de que ele estaria cobrando pela segurança e se identificando como policial civil, além de estar utilizando símbolos da instituição. Os policiais constataram que havia uma pessoa uniformizada, fizeram a abordagem e verificaram que Jadilson não era policial civil.

Na casa dele também foram encontrados um simulacro de arma de fogo, algema, balaclava, camisa e porta cédulas com o brasão da Polícia Civil. Além disso, ele também portava uma identificação falsa de motorista de juiz federal, com o brasão da Polícia Federal. Ele será indiciado pelos crimes de usurpação de função pública e falsidade ideológica.