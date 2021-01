O Estado de Sergipe vai receber inicialmente menos de 50 mil doses, que serão distribuídas em todas as cidades do estado. A doses iniciais terão como prioridade, profissionais de saúde e idosos com mais de 60 anos, deficientes e população indígena.

A primeira vacina vai ser aplicada no Hospital Governador João Alves Filho na capital sergipana.

De acordo com o ministério da saúde, todos os estados começaram a vacinar no final da tarde desta segunda-feira.