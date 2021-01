UFS ainda não definiu como e quando deve ser o início do período do ano letivo 2020.2

A Reitoria da UFS vem esclarecer que a respeito do período letivo 2020.2, embora a Portaria Nº 1.096 do MEC estabeleça o retorno das aulas presenciais nas Instituições Federais de Ensino Superior a partir de 1º de março de 2021, a universidade está em processo de construção do modelo para a retomada das aulas presenciais e definição sobre a data em que isso irá ocorrer.

Portanto, com razoável antecedência essa decisão será tomada e conferida a sua devida publicidade. O importante para a atual gestão é assegurar as condições necessárias para um gradual e seguro retorno às atividades presenciais.

A Reitoria informa que se reuniu na última segunda, 18, com os diretores de campi e centros, a fim de discutir possíveis demandas e sugestões para viabilizar o retorno gradual das atividades presenciais. O propósito é chegar a uma decisão baseada em um consenso possível, levando em conta as condições excepcionais que ainda enfrentamos, as especificidades de cada campus e centro da UFS e a necessidade de viabilizar o retorno das atividades presenciais com menos riscos, assegurando aos servidores e estudantes adequadas condições de funcionalidade das diversas unidades e serviços da nossa universidade.

Ensino presencial ou remoto

Nesse sentido, ainda não está definido se o próximo semestre contará com o ensino presencial pleno, ou se será no modelo remoto, ou, ainda, em um formato híbrido (com aulas presenciais e remotas). Também trabalharemos para a conclusão do período 2019.2 e a realização do período complementar 2020.3, com as disciplinas práticas que não foram ofertadas no 2020.1.

