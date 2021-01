Na noite desta segunda-feira (18), desembarcaram no Aeroporto de Internacional Santa Maria, em Aracaju, pouco mais de 48.000 doses da vacina Coronavac, enviadas pelo Ministério de Saúde, para a 1º fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Após o desembarque, por volta das 19h54, os imunobiológicos foram transportados até a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) da Secretaria de Estado da Saúde, que possui estrutura climatizada para armazenamento e distribuição.

“O que precisava era das vacinas e, finalmente, chegaram. Trabalharemos noite adentro, para preparar e, portanto, a partir das 7 horas, desta terça-feira, 19, entregarmos aos municípios”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Na CEADI, as vacinas ficam armazenadas para a estabilização da temperatura e para processo de separação para cada município. Inicialmente, os municípios irão receber o correspondente a 50 % do quantitativo, equivalente a primeira dose. A distribuição das doses aos municípios tem início partir das 7h, desta terça- feira(19). Também na terça, às 8h, começa a vacinação em Sergipe. Na ocasião, será vacinada de forma simbólica, uma equipe da área da Saúde do Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho.

Nesta primeira fase de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) pretende imunizar 23.272 pessoas, em duas doses. Estão nesta faixa prioritária os profissionais de saúde (22.760), idosos de 60 anos ou mais institucionalizados (240), pessoas com deficiência institucionalizadas (22) e indígenas aldeados (250).