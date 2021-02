Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira, 23.

O fato ocorreu na Avenida Mário Jorge de Menezes, nas proximidades do Banco do Brasil, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para socorrer as vítimas.

Até o momento não há informações sobre vítima fatal.