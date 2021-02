Entre os dias 12 e 17 deste mês, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar de Sergipe, realizará a Operação Carnaval 2021, com o objetivo de proporcionar mais tranquilidade e segurança para os usuários das rodovias sergipanas. Neste ano, devido ao período de pandemia, as ações também visam o cumprimento das medidas de saúde e segurança contra a Covid-19.

As equipes do BPRv estarão distribuídas nos principais municípios sergipanos, onde serão intensificadas as abordagens para coibir o tráfico de drogas e de armas e a fiscalização que visa coibir os crimes de trânsito, em especial o de embriaguez ao volante, com a utilização do etilômetro.

O BPRv recomenda aos condutores de veículos que observem as seguintes recomendações:

Verificar as condições do veículo, ou seja: pneus, nível de óleo, água, suspensão, estepe e equipamentos de sinalização e segurança.

Conduzir as crianças utilizando os assentos previstos em lei: elevação ou cadeirinha.

Obedecer à capacidade do veículo para a condução de passageiros e carga.

Respeitar as normas de trânsito e não fazer ultrapassagens em locais proibidos.

Não dirigir se consumir bebidas alcoólicas

Fonte: ASCOM PM/SE