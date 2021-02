Como NE Notícias informou, EM ABSOLUTA PRIMEIRA MÅO PARA O ESTADO DE SERGIPE, o jornalista Lauro Jardim informa neste domingo, 18, no jornal O Globo, que o governador Belivaldo Chagas (PSD) está entre os 3 mais bem pagos chefes do Executivo no Brasil.

Segundo ele, três governadores ganham três vezes mais que o último deles na lista de remunerações dos chefes dos executivos estaduais.

Veja o que informa Lauro Jardim:

Acre, Sergipe e Mato Grosso do Sul pagam R$ 35,4 mil mensais a eles. Em Pernambuco, o salário é de R$ 9,6 mil. À frente do estado mais rico do país, João Doria ocupa a 17ª posição com R$ 23 mil.

Segundo dados do Tesouro Nacional, o Acre é a segunda unidade federada com maior gasto com pessoal per capita do país. Em 2020, a União teve de pagar mais de R$ 25 milhões de dívidas em atraso do Mato Grosso do Sul. E no caso de Sergipe, a renda média das famílias é a 22ª entre os 27 estados.

No Amazonas, onde brasileiros morreram por falta de oxigênio, o secretário de Saúde e seus colegas de primeiro escalão são os mais bem remunerados do país. Recebem R$ 28,5 mil mensais, enquanto os de Pernambuco, também no fim de fila, ganham menos da metade: R$ 10,5 mil.