A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito com atropelamento no cruzamento das avenidas Tancredo Neves com São João Batista, em Aracaju. O caso ocorreu por volta das 22h53 nessa quinta-feira, 25. A pedestre veio a óbito.

De acordo com as informações policiais, a pedestre foi atropelada por um veículo de modelo Uno. A vítima foi atendida no local do acidente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi a óbito ainda no local. O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro, que constatou que ele não estava alcoolizado. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.