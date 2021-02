O fato ocorreu na avenida Visconde de Maracaju, por volta das 23 horas desta quinta-feira (04), quando um Fiat Punto e um Palio colidiram

Apesar de não haver vítimas, um dos condutores demonstrou sinais de embriaguez, o que ocasionou o acionamento da cptran. O condutor do fiat punto zerou o bafômetro, mas o condutor do palio, ao realizar o teste, acusou 0.39 mg/ l de álcool expelido no ar( a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia) e foi conduzido a plantonista pelo crime de embriaguez ao volante, além de ter sua habilitação recolhida para suspensão.

Logo cedo, a Cptran registrou um capotamento na Av Heraclito Rolemberg, onde um condutor perdeu o controle do seu veiculo, colidiu no canteiro e ocasionou o acidente. Apesar do transtorno, o condutor não teve ferimentos graves e zerou o teste do bafometro.

Nas ultimas 24 horas, ao todo 5 acidentes foram registrados tendo gerado a lesão de 5 pessoas, mas não houve fatalidades.

A cptran está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190( ciosp).

Fonte e foto CPTRAN