O deputado federal Valdevan Noventa (PL) foi indiciado por crimes contra a saúde pública, após inquérito que apurou as responsabilidades pela realização de um evento, no Haras Noventa, de sua propriedade. O Haras fica no município de Arauá.

O evento ocorreu em junho do ano passado, no dia do aniversário do parlamentar. Centenas de pessoas aglomeradas e sem uso máscara foram flagradas no local.

Além do deputado, outras 16 pessoas também foram indiciadas pelos mesmos crimes.

Na época, em um dos vídeos divulgados nas redes sociais, Valdevan aparece discursando no palco, ao lado de um cantor sergipano e do então vice-prefeito de Arauá, Rafael Noventa, sobrinho do parlamentar.

Após a polêmica, Noventa emitiu nota afirmando que apenas cedeu o espaço para realização de um live e que não teve envolvimento com a organização.

*Com informações da Fan F1