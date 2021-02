A Companhia da Polícia de Trânsito (CPTran) registrou 54 acidentes com vítimas na capital e na Grande Aracaju durante o mês de janeiro de 2021. No período, houve uma colisão fatal, que vitimou duas mulheres, que estavam numa motocicleta na avenida Tancredo Neves. Nesse mesmo mês, em 2020, 61 acidentes foram registrados e, em apenas um, houve fatalidade, havendo assim uma redução de 12% nos acidentes com vítimas na capital.

Ainda conforme o levantamento feito pela CPTran, em seis acidentes, os condutores apresentaram sintomas de embriaguez. Já sobre a Lei Seca, 30 condutores foram autuados por estarem com sintomas da combinação bebida alcoólica e direção. Destes, dez foram conduzidos à delegacia, por conta do crime previsto no artigo 306, do Código de trânsito Brasileiro (CTB), a embriaguez ao volante.

O major Aldevan Silveira ressaltou que a segurança das pessoas no trânsito depende da participação de todos, principalmente dos condutores de veículos. “A educação no trânsito é debatida por todos os órgãos de trânsito, mas a principal variável deste tema é o condutor. É através dele e através do comportamento adequado no trânsito que se reduz esses números ainda bastante altos na capital”, reforçou.

