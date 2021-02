Em um intervalo de apenas quatro dias, as forças policiais da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) apreenderam 870 quilos de drogas. Na última quarta-feira, 3, policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), da Polícia Civil, desarticularam uma base de tráfico de drogas e localizaram 90 kg de cocaína e 180 kg de maconha. Já nesse domingo, 7, agentes da Companhia Fazendária da Polícia Militar, em conjunto com auditores do Posto Fiscal de Propriá, apreenderam 600 kg de maconha.

Na operação do Denarc e da 5ª DM, os entorpecentes foram localizados a partir do recebimento de uma denúncia anônima, através do Disque-Denúncia (181). Assim, os agentes descobriram a existência de uma base responsável por recepcionar grandes quantidades de narcóticos e realizar a distribuição e venda das drogas a traficantes da Grande Aracaju. O local foi encontrado no loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro. Na operação, foram presos um homem e uma mulher, de 23 e 21 anos, respectivamente.

Além dos entorpecentes encontrados no local desativado pelos policiais civis, também foram localizadas quatro balanças digitais, anotações com contabilidade do tráfico de drogas, além de apreendidos material para embalagem dos narcóticos e instruções sobre como fazer o refino da droga. O suspeito preso nessa ação policial já respondia a processo criminal pela prática de roubo majorado. Na sede do Denarc, os investigados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Apreensão no domingo

Em continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas em Sergipe, militares da Companhia Fazendária da Polícia Militar e auditores do Posto Fiscal de Propriá apreenderam 648 pacotes grandes de maconha contendo, em média, 1 kg de entorpecente cada unidade, além de 33 pacotes médios, e uma pistola calibre 9 mm e 50 munições. A ação policial foi decorrente de uma abordagem de rotina na BR-101 e totalizou 600 kg de drogas localizadas e apreendidas.

Os tabletes da droga estavam escondidos em meio a móveis domésticos que estavam sendo transportados sob o pretexto de mudança. A fiscalização percebeu que havia irregularidades na situação e, com a revista, localizaram o carregamento de drogas. O caminhão apreendido pelos fiscais era de Jaguaribe (CE). O material foi apreendido e encaminhado para o Denarc, onde foi feito o flagrante do homem de 35 anos preso na ação policial. As investigações irão apurar a origem e o destino da droga.

SSP