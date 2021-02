Na tarde de ontem, 02, um homem conhecido como Marcio Teles dos Santos, 42 anos de idade, (Marcio do Pastel), foi encontrado morto em uma residência localizada no Bairro Coroa do Meio na Capital Sergipana.

Marcio era natural de Itabaiana e foi morto a golpes de arma branca. Ainda de acordo com informações, o homem teve seu pescoço quase degolado e sua perna direita quase que arrancada.

Ainda não se sabe sobre quem teria cometido o crime, pois a vítima era bastante querida na região e não tinha nenhum tipo de envolvimento com o crime. A polícia civil irá investigar o caso.

Se você tiver informações sobre o suposto criminoso, entre em contato com o disque denúncia através do 181.