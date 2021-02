O motoboy Rafael Santos contou, durante entrevista ao Jornal da Fan, detalhes da situação que enfrentou na noite dessa segunda-feira, 22, ao entregar uma pizza em um condomínio na avenida José Carlos Silva, Antiga Heráclito Rolemberg, na Zona Sul de Aracaju.

Diante da situação, moradores do condomínio onde a confusão aconteceu farão um ato em solidariedade ao motoboy. O síndico não explicou se os moradores darão ajuda financeira ou de outra forma, mas garantiu que os moradores tentarão reparar as agressões sofridas pelo motoboy.

“Nós queremos que ele entenda que a atitude do morador em questão, não representa a conduta da grande maioria dos nossos moradores”, pontuou o síndico do condomínio, Sérgio Ricardo Santana.

Ele ainda disse que o morador responsável pelas agressões tem uma convivência conflituosa com outros moradores e que a Justiça já expediu mandado de despejo contra ele por conta de débitos relacionados ao aluguel do apartamento onde mora.

Abalado, o motoboy Rafael Santos contou o que aconteceu.

“O cliente pediu a pizza através do sistema de entrega e por lá informou que o pagamento seria feito em dinheiro. Quando cheguei no local ele informou que o pagamento seria feito em cartão e eu informei que não era possível. Depois disso, ele jogou a pizza, começou a me xingar e me humilhou”, contou Rafael.

Depois das agressões sofridas pro Rafael, um grupo de motoboys protestou na porta do condomínio. A mobilização recebeu apoio dos moradores do local. A Polícia precisou ser acionada.

O síndico do condomínio informou que as agressões sofridas pelo motoboy foram registradas pelo circuito interno de câmeras. As imagens serão entregues à polícia

