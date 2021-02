Na noite desta terça-feira (02), uma mulher foi morta no bairro Palestina, em Nossa Senhora do Socorro. Os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foram acionados para o atendimento à ocorrência de homicídio. No local, constataram que a vítima foi morta quando iria abrir o portão, após os suspeitos terem batido à porta.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, a polícia desconfiou da atitude do filho da vítima após revista no interior da casa, onde aconteceu o crime e foram localizadas cerca de 50 trouxinhas de maconha.

O filho da vítima confessou que praticava o tráfico de drogas e disse que a mãe teria sido morta por engano.

Diante da suspeita de tráfico de drogas, o filho da vítima foi preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte.

