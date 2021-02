Uma mulher foi ferida a golpes de faca na manhã do último domingo, 21, em uma residência na cidade de Nossa Senhora Aparecida. O principal suspeito da tentativa de morte é o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o crime.

De acordo com as informações colhidas no local pela Polícia Militar, através da 3ª Cia do 3º BPM, Erlaine Lima Almeida voltava da feira, quando percebeu que estava sendo seguida por um veículo.

Rapidamente ela adentrou a sua residência, mas o homem que a seguia, seu ex-companheiro, de pré-nome Flávio conseguiu derrubar o portão.

Ele desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, que atingiu a sua garganta e fugiu do local deixando a faca utilizada para provocar os ferimentos.

Erlaine foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana. A polícia realizou diligências nas redondezas, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Fonte: Portal itnet