Policiais civis da 1ª Divisão A do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de agentes da diretoria da unidade policial, deram cumprimento a dois mandados de prisão contra um homem de 55 anos. A ação policial ocorreu no final da manhã dessa terça-feira, 23, na cidade de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o primeiro mandado de prisão é decorrente de uma sentença condenatória pela prática de extorsão. Já o segundo, é referente à tentativa de homicídio. As decisões judiciais são referentes a crimes praticados há mais de 15 anos, sendo possível, assim, a retomada do procedimento criminal.

A Polícia Civil também reforça que a população pode contribuir com as investigações de práticas criminosas, fornecendo informações que possam levar à localização e prisão de suspeitos de crimes. As denúncias podem ser encaminhadas ao telefone 181, o Disque-Denúncia.

SSP