O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagrou uma operação que prendeu um homem que estava em posse de uma grande quantidade de drogas. Os entorpecentes estavam em um veículo, interceptado na BR-101, na região próxima à cidade de Japaratuba, e também em uma casa em São Cristóvão. A ação policial ocorreu na manhã desta quarta-feira, 24.

De acordo com as informações policiais, ao todo foram apreendidos cerca de 150 kg de maconha e seis tabletes grandes de crack – com 6,2 kg do entorpecente. Assim que o veículo foi localizado, foi feita a abordagem, onde foi encontrada parte da droga. O suspeito confessou que armazenava mais drogas em uma casa na cidade de São Cristóvão. Os agentes seguiram para o endereço informado. Lá apreenderam a outra parte do entorpecente.

O detido foi identificado como Marcos Santos de Campos, 35 anos. Além da droga, os agentes apreenderam balança de precisão e utensílios para o armazenamento e acondicionamento dos entorpecentes. O suspeito foi conduzido ao Cope, onde foi feito o auto de prisão em flagrante.

SSP