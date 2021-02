Equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e de Nossa Senhora Aparecida deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o homem investigado por ter atingido a ex-companheira com um golpe de faca no pescoço. O crime foi praticado no último domingo, 21. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e prestou socorro à vítima. O suspeito foi identificado como Flávio Mota de Meneses. A detenção ocorreu nessa terça-feira, 23.

De acordo com as investigações, Flávio conviveu um relacionamento conturbado com a vítima durante aproximadamente seis anos, já tendo a agredido diversas vezes, inclusive com garfo e socos. Flávio já foi investigado por sequestro, cárcere privado, ameaça e injúria, todos no âmbito da violência doméstica com suas ex-companheiras.

Ainda conforme o procedimento investigativo, uma testemunha que presenciou o crime descreveu que a vítima chegou na frente de sua casa pedindo ajuda. Ela abriu a porta e a vítima se escondeu no fundo da casa. Mas, o investigado arrombou a porta da frente e entrou no local com uma faca, do tipo “peixera”, na mão.

Ele encurralou a vítima no fundo da casa e começou a agredi-la com socos e pontapés, e a ameaçou de morte, desferindo o golpe de faca em seguida. Diante das circunstâncias, foi pedida a prisão junto ao Poder Judiciário. Com a decisão judicial, após o suspeito se apresentar com os advogados na Delegacia de Ribeirópolis, ele foi preso preventivamente e encontra-se à disposição da Justiça.

SSP