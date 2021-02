A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), a operação denominada MINUS, em Sergipe e no Mato Grosso do Sul, para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva, dois em Campo do Brito (SE) e um em Campo Grande (MS), e nove mandados de busca e apreensão, um em Aracaju, oito em Campo do Brito e um em Campo Grande (MS).

Durante as investigações, a Polícia Federal reuniu provas de que indivíduos envolvidos com tráfico de drogas utilizavam estabelecimentos comerciais, situados em Campo do Brito/SE, para o branqueamento de capitais.

Os investigados respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98) e de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13). Também estão sendo sequestrados bens (móveis, imóveis e semoventes), no valor aproximado de R$ 2,3 milhões, pertencentes aos integrantes da organização criminosa, restando ainda apurar os valores bloqueados nas contas dos investigados. Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de São Domingos (SE).

Com informações do faxaju