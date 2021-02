Na noite do último domingo, 31, no município de Nossa Senhora do Socorro, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) interromperam uma festa realizada com aglomeração de pessoas e consumo de entorpecentes. De acordo com a denúncia, o evento causava perturbação do sossego e descumpria as medidas recomendadas para o enfrentamento ao coronavírus.

A equipe policial foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para verificar a ocorrência de um show irregular, no povoado Taiçoca de Fora, em Socorro. Chegando ao local, os policiais realizaram um cerco e verificaram que havia uma aglomeração de pessoas, todas sem máscaras. No local, foram encontrados vários pinos de cocaína e buchas de maconha.

A festa foi interrompida e os participantes dispersados. ­­­­­­­

Fonte: ASCOM PM/SE