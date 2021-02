Na tarde da última quinta-feira, 11, policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por suspeita de roubo a residência no município de Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju.

Segundo informações policiais, a prisão aconteceu logo após o arrombamento de uma residência no conjunto Fernando Collor. Na consulta aos dados, ficou constatado que o suspeito é natural da Bahia e já cumpriu pena por roubo em Sergipe.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Fonte: ASCOM PM/SE