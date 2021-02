Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam uma mulher suspeita de tráfico de drogas no Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro, na noite do último sábado, 6.

A prisão ocorreu após a denúncia de que uma mulher, de 32 anos de idade, traficava drogas em sua residência, localizada naquele bairro. Os policiais do Getam intensificaram as buscas no local e identificaram a suspeita. Ela foi flagrada com dois cigarros de maconha nas mãos.

Diante do flagrante, a mulher confessou que escondia mais drogas na casa, onde os policiais apreenderam 54 gramas de maconha e três gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 300.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas legais.

