O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) realizou, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, a apreensão de um adolescente de 17 anos, que estava em posse de um revólver calibre .32, com cinco munições, além de 18 invólucros de maconha e cinco pinos de cocaína. A apreensão ocorreu no último sábado, 30.

Durante patrulhamento pelo bairro Siqueira Campos, militares do BPRp avistaram, na avenida São Paulo, um rapaz segurando uma sacola. Quando notou a presença policial, o rapaz rapidamente tomou uma direção contrária e tentou fugir.

Diante da situação suspeita, os militares realizaram uma aproximação policial, deram ordem de parada e, em seguida, deram andamento aos procedimentos de praxe, de abordagem e identificação.

Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre .32, com cinco munições, 18 invólucros de maconha e cinco pinos de cocaína. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas.

SSP