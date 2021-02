Policiais militares da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) prenderam dois suspeitos e apreenderam um adolescente. O trio estava com duas armas de fogo e celulares na noite dessa quinta-feira, 18. O caso ocorreu durante blitz na avenida Maranhão, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o trio estava em um veículo de modelo Mobi. Eles estavam em atitude suspeita e, após abordagem policial, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 11 munições.

A ação policial também resultou na apreensão de, aproximadamente, R$ 443 em dinheiro trocado, uma máquina de cartão de crédito e três celulares. Os suspeitos foram levados à Central de Flagrantes, onde adotaram os procedimentos legais cabíveis ao caso.