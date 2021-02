Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Edney Santos Oliveira, conhecido como “Mago”, de 30 anos. Durante a ação policial de combate ao tráfico de drogas, também foram apreendidos mais de 60 quilos de maconha, no loteamento Palame, no bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando avistaram um homem que, ao notar a presença policial, fugiu segurando um tablete de maconha e entrou em uma residência, que estava com o portão aberto. Diante da situação, os agentes iniciaram o acompanhamento e interceptaram o suspeito.

Durante a busca pessoal, foi apreendido um tablete de maconha. Os policiais deram prosseguimento à procura por outros materiais ilícitos e, em cima de um tapume, de madeira, mais tabletes de maconha foram encontrados, que totalizaram mais de 60 quilos de material entorpecente.

O suspeito recebeu voz de prisão, o entorpecente foi apreendido e o caso encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.