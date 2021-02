Policiais rodoviários federais flagraram na manhã de terça-feira, 23, um adolescente dirigindo na BR-235. O fato ocorreu no km 53, município de Itabaiana/SE.

Os policiais faziam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo Ford/Fusion, com placas de Sergipe. Durante fiscalização, os policiais constataram através de consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por se tratar de um adolescente de apenas 14 anos. O proprietário do veículo, pai do menor, compareceu ao local da abordagem e assumiu ter entregue a direção ao adolescente mesmo sabendo que ele não possui permissão para dirigir.

O dono do carro, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimado.

