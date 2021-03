Na madrugada desta quarta-feira,03, homens fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil localizada no município de Pacatuba.

De acordo com informações, os bandidos usaram armas de grosso calibre e dinamites, que foram usadas para explodir os caixas eletrônicos. Ainda de acordo com informações, os homens chegaram em um veículo e conseguiram fugir.

Mais à frente o veículo foi encontrado incendiado.