Os Correios realizam no próximo dia 22, em Sergipe, uma licitação eletrônica para venda de bens móveis. Ao todo, 167 itens – reunidos em 42 lotes -, estarão disponíveis para alienação. São computadores, impressoras, equipamentos médicos e odontológicos, móveis e veículos (quatro carros e 34 motos) considerados inservíveis para a empresa. O valor mínimo dos lotes varia entre R$ 501,00 e R$2.380,00.

A participação na licitação eletrônica se dará através do endereço www.licitacoes-e.com.br (opção ‘Acesso Identificado’). Para acessar o sistema, os interessados devem realizar cadastramento nas agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de identificação e senha pessoal.

É necessário enviar proposta de lance para um ou mais lotes, considerando os valores mínimos de cada um. A abertura das propostas ocorrerá no dia 22/3, às 9h, durante sessão pública com transmissão online. Em seguida, será iniciada a etapa competitiva da licitação, quando os licitantes cadastrados poderão fazer novos lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

Os arrematantes terão dois dias úteis para enviar a documentação exigida e 15 dias corridos para realizar a retirada dos bens. O pagamento deve ocorrer conforme regras do edital, que está disponível em www.licitacoes-e.com.br (número da licitação: 859780). Mais informações também podem ser solicitadas nesse endereço, no campo ‘Mensagens’.

Visitação

Para que os interessados possam verificar o estado dos bens colocados à venda, todos os lotes estão disponíveis para visitação no pátio do complexo operacional dos Correios, localizado na Rua Alagoas, 1316, bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. As visitas ocorrerão entre os dias 8 e 19 de março, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, mediante agendamento pelos telefones (79) 2107-6215 ou 2107-6214.

