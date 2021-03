Dois casos de descumprimento ao decreto governamental foram registrados na Região Metropolitana de Aracaju entre a noite dessa quinta-feira, 18, e a madrugada desta sexta-feira, 19. As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Turismo (Detur), na Orla de Atalaia, que funciona como plantonista para os registros dos casos de desrespeito às normas governamentais para redução dos riscos de contágio pela Covid-19 em Sergipe.

O primeiro caso ocorreu próximo ao fórum da Barra dos Coqueiros, por volta das 21h. No local, um homem estava sem máscara em frente a uma lanchonete, onde consumia um lanche. O Pelotão de Polícia Ambiental e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) questionaram o homem sobre a permanência no local. Ele justificou que era bombeiro civil e apresentou uma carteira vencida da profissão. Ele disse aos agentes que não poderia ser preso, foi anunciada a condução à delegacia e ele resistiu à prisão.

Já o segundo caso ocorreu no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Na cidade, um funcionário de um depósito de bebidas mantinha o estabelecimento funcionando por volta das 21h30, alegando que o local funcionava como delivery. Ele foi alertado pelas equipes da Polícia Militar. Ele foi conduzido à Detur, onde foi autuado por infração de medida sanitária. No primeiro dia de toque de recolher, na quarta-feira, 17, foram registrados três termos circunstanciados de ocorrência, sendo dois em Nossa Senhora do Socorro e um na Zona Norte de Aracaju.

A delegada Rosana Freitas, coordenadora das delegacias da capital, detalhou que o plantão, que na capital funciona na Detur, tem como objetivo fornecer maior celeridade ao atendimento dos casos em que houver o descumprimento às medidas sanitárias impostas pelo decreto governamental para evitar a aglomeração de pessoas e consequente maior aumento dos casos da Covid-19.

“Esses plantões foram pensados para que haja uma maior agilidade no atendimento dessas ocorrências já que a Polícia Militar estará atuando para combater as ações que sejam contrárias às medidas de prevenção. Nessa soma de esforços, estará a Polícia Civil preparada para que haja o atendimento célere dessas ocorrências e para que os responsáveis pelos descumprimentos dessas medidas sejam devidamente penalizados”, concluiu a delegada”, pontuou.