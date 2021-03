A PEC permite ao governo federal pagar um auxílio emergencial em 2021 com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários, foi aprovada pela câmara.

Deputados sergipanos participaram da sessão e curiosamente dois foram contra a PEC.

Bosco Costa (PL-SE) -Sim

Fábio Henrique (PDT-SE) -Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -Sim

Fabio Reis (MDB-SE) -Sim

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -Sim

João Daniel (PT-SE) -Não

Laercio Oliveira (PP-SE) -Sim

Valdevan Noventa (PL-SE) -Sim