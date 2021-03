Os estabelecimentos dos bairros Suissa e Cirurgia receberam as fiscalizações da Força-tarefa de combate à Covid-19, na noite da sexta-feira, 26. Na ocasião, enquanto cinco estabelecimentos foram orientados sobre o cumprimento da resolução, um foi notificado e o outro autuado, por estar descumprindo as medidas.

“Na notificação registramos o que encontramos no ato da fiscalização e orientamos o responsável do estabelecimento a colocar em prática o que está determinado na resolução e o decreto em vigência. Se o estabelecimento já foi notificado e é reincidente, será autuado. Após isso, é gerado um processo administrativo e o responsável pelo estabelecimento tem 10 dias para comparecer à vigilância e levar sua justificativa. Depois ele é julgado pela comissão da Vigilância”, explica a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Aciole.

O bar autuado fica localizado no bairro Suíssa e estava funcionando às 19h49. Ainda de acordo com a fiscal, durante a autuação, o dono do estabelecimento justificou afirmando que a pessoa presente no bar se tratava de um colega e não um cliente. “Independente disso, o bar deveria estar fechado e cumprindo a resolução, mas não estava”, salienta.

Vale lembrar que conforme a resolução atual, até o próximo dia 31 os estabelecimentos de serviços e comerciais, deverão encerrar as suas atividades até às 18h. Entretanto, os supermercados e congêneres poderão funcionar até às 19h, de segunda a quinta, de modo a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. Já na sexta, sábado e domingo devem funcionar até às 17h.

A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Procon estadual e a Defesa Civil.

Fonte: SES