Apesar da coletiva de imprensa ter sido remarcada para às 15h, desta quarta-feira,31, o governo de Sergipe deve adiar novamente o retorno das aulas presenciais, que estava previsto para o dia 5 de abril.

As escolas particulares, também devem continuar com as atividades suspensas.

O principal problema é o avanço da pandemia no estado.