O Grupamento Tático Aéreo (GTA) atendeu a uma ocorrência de acidente automobilístico na BR-235, na região da cidade de Itabaiana, no início da tarde desse domingo, 7. A aeronave do GTA fez o transporte aéreo de uma vítima, do sexo feminino, para Aracaju, onde foi entregue aos cuidados do Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse).

O acidente de trânsito envolveu quatro veículos e sete vítimas. A mulher transportada pelo GTA tem, aproximadamente, 60 anos, e apresentava ferimento corto-contuso no crânio, suspeita de pneumotórax, fratura em perna e múltiplos hematomas.

A ocorrência contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A paciente foi estabilizada e encaminhada para o Huse, em Aracaju.