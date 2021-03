A nova reunião do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais acontece na próxima quarta-feira, 31, mas uma informação já foi antecipada. No próximo fim de semana, igrejas, templos religiosos e similares vão poder funcionar. A informação foi confirmada pela Superintendência de Comunicação do Governo do Estado.

Há duas semanas que o decreto governamental estabeleceu a proibição dessas atividades durante o final de semana. A medida ainda será detalhada sobre o horário de funcionamento, limite de ocupação e quando começará a valer.

Com informações do A8