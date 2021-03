Sergipe vem aparecendo, há vários dias, como um dos Estados que têm a maior média de mortes por Covid-19 no Brasil. Este salto se deve, em grande parte, às variantes de interesse (VOC – variants of concern) que circulam em Sergipe, que são duas: a P1 (brasileira), e a do Reino Unido.

Os dados do boletim epidemiológico do coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde neste sábado, 20, mostram exatamente essa tendência de aumento no Estado: são 1.062 casos novos e 23 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

Até o momento, em Sergipe, 164.590 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.257 morreram. Até o momento, 151.774 pacientes foram curados.

As 23 mortes foram: um homem, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 96 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 86 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 97 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 88 anos, de Estância, sem comorbidade; uma mulher, 34 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade.

Uma criança do sexo feminino, três meses, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 81 anos, de Lagarto, com neoplasia e hipertensão; uma mulher, 62 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; um homem, 65 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; um homem, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 93 anos, de Carmópolis, com doença renal crônica; um homem, 51 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes.

Um homem, 72 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 78 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica e diabetes; uma mulher, 50 anos, de Maruim, sem comorbidade; uma mulher, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um mulher, 88 anos, de Japaratuba, com hipertensão e diabetes; um homem, 57 anos, de Aquidabã, com etilismo e tabagismo; uma mulher, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade.

Foram realizados 349.258 exames e 184.668 foram negativados. Estão internados 756 pacientes, sendo que no serviço público são 173 em leitos e UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/ pediatria e 181 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 359. Já nos leitos do serviço privado estão internados 168 pessoas na UTI adulta, 10 na UTI neonatal/ pediatria e 219 em leitos clínicos, totalizando 397. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultados 4.167 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 107.920 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 102.364. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.304, sendo aplicadas 34.748 doses.

Fonte: Diário SE