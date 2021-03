Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e a de Pernambuco resultou na prisão de envolvidos com homicídios e roubos em Afogados da Ingazeira (PE). A ação policial, que ocorreu nesta quinta-feira, 25, contou com a participação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Divisão de Inteligência (Dipol), Departamento de Narcóticos (Denarc), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Grupamento Tático Aéreo (GTA) e Delegacia Regional de Itabaiana.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, diretor da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a ação policial teve como objetivo a prisão de envolvidos com crimes no sertão pernambucano. “A operação foi deflagrada para a prisão de envolvidos com roubos e homicídios em Afogados da Ingazeira”, detalhou.

A investigação foi iniciada em outubro de 2020, pela Polícia Civil de Pernambuco. Nesta quinta-feira, estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. Um dos mandados de busca ocorreu em Itabaiana.

Os suspeitos foram localizados na região do Abaís, no município de Estância. As equipes de pernambucanas vieram a Sergipe e a ação policial foi deflagrada em conjunto com as unidades policiais sergipanas. Os presos serão recambiados para Pernambuco, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fotos: PC/PE