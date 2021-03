Em ação integrada entre a 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, a Delegacia de Poço Verde e a Divisão de Homicídios de São Paulo (SP), policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Fábio Rodrigues de Souza, conhecido como “Brechó”. Ele é suspeito de homicídio na capital paulista e foi preso em Poço Verde (SE), nesssa quarta-feira, 17.

De acordo com as investigações, conduzidas pela delegada Magali Vaz, da 1ª Divisão do DHPP de São Paulo, o crime foi praticado no dia 1º de julho de 2019. O homicídio qualificado vitimou Everton Moura Baião, no bairro Capão Redondo, na cidade de São Paulo. Diante do crime, foi expedido o mandado de prisão preventiva de Fábio.

Os delegados Fabio Pimentel e Allison Lial informaram que foram acionados por policiais civis de São Paulo, pois havia a informação de que o suspeito poderia estar escondido em Sergipe. A partir daí, após o levantamento investigativo, endereços na cidade de Poço Verde foram apontados.

O suspeito foi preso e encontra-se custodiado em Sergipe, estando à disposição do Poder Judiciário de São Paulo. A Polícia Civil de Sergipe informa que está atenta aos anseios da população e pede que qualquer informação sobre delitos e suspeitos de crimes seja encaminhada ao Disque-Denúncia (181).