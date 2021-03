Policiais civis de Aquidabã deflagraram uma operação policial que resultou em quatro prisões na tarde dessa quarta-feira, 24. Na ação policial, foram presos Samuel Alves, Maria Lúcia e Gabriel Alves – envolvidos com o homicídio de um jovem de 25 anos – e uma mulher foi detida em flagrante por tráfico de drogas. A operação ocorreu na cidade de Aquidabã.

De acordo com as investigações, o homicídio foi praticado no dia 12 de março e vitimou um jovem de 25 anos. O procedimento investigativo apurou que Samuel teria cometido o crime por vingança, já que a vítima teria, uma semana antes, tentado matá-lo. Maria Lúcia foi presa porque coagiu uma testemunha.

Já Gabriel estava envolvido na organização do homicídio. Durante a operação policial, com Samuel, foi apreendida a quantia de R$ 3.364 e um carro. A quarta pessoa, uma mulher, foi presa em flagrante por tráfico de drogas em companhia de Gabriel. Os presos serão apresentados ao juiz e encaminhados para Aracaju.