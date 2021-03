SÃO PAULO – A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (19) a primeira queda no preço da gasolina das refinarias no ano, que terá efeito a partir do próximo sábado (20).

O preço médio terá redução de R$ 0,14, ou cerca de 5%, indo de R$ 2,84 por litro para R$ 2,70. O valor do diesel foi mantido em R$ 2,86 por litro.

Mesmo com a redução, a gasolina ainda acumula alta de 46,19% desde o início do ano; já a alta do diesel é de 41,6% no período.

Greve de caminhoneiros provoca fila para abastecimento de combustível em posto de gasolina no Rio de Janeiro.Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

SÃO PAULO – A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta sexta-feira (19) a primeira queda no preço da gasolina das refinarias no ano, que terá efeito a partir do próximo sábado (20).

O preço médio terá redução de R$ 0,14, ou cerca de 5%, indo de R$ 2,84 por litro para R$ 2,70. O valor do diesel foi mantido em R$ 2,86 por litro.

Mesmo com a redução, a gasolina ainda acumula alta de 46,19% desde o início do ano; já a alta do diesel é de 41,6% no período.

Os reajustes da companhia seguem a política de alinhamento à cotação internacional, em linha com a política de paridade com os preços externos.

A sessão desta sexta é de leves ganhos para o petróleo, mas a semana é de queda expressiva para a commodity devido às crescentes preocupações sobre o aumento de casos da Covid-19 na Europa, já que várias grandes economias tiveram que reestabelecer lockdowns, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade da demanda por seus derivados.

Apenas na véspera, a queda tanto dos contratos futuros do WTI quanto do brent foi de cerca de 7%, com o WTI a US$ 60 o barril. O ano, contudo, ainda é de recuperação para os preços do petróleo em meio à produção ainda restrita pelos integrantes da Opep+ e com as esperanças de volta da demanda com a vacinação. Essa alta internacional dos preços, inclusive, levou ao reajuste para cima dos preços dos combustíveis e gerou insatisfação por parte do presidente Jair Bolsonaro, culminando com a saída de Roberto Castello Branco do cargo de CEO da estatal de petróleo.

infomoney