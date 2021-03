Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) interromperam duas festas e apreenderam aparelhos sonoros, além de encaminhar os responsáveis à delegacia. As ações policiais tiveram como objetivo o cumprimento do decreto governamental, que proíbe festas e aglomerações para diminuir os riscos de contágio pela Covid-19, assim como coibir a perturbação do sossego. As ocorrências foram registradas no último sábado, 13.

De acordo com informações da polícia, no primeiro caso, ao chegaram no local, foram constatadas as infrações, desrespeitando o decreto governamental, e também com a utilização de aparelhagem sonora, causando perturbação de sossego aos moradores vizinhos.

Já no outro caso, no conjunto Albano Franco, também foi constatado o descumprimento do decreto do governo e a perturbação do sossego alheio. A aparelhagem sonora que estava ligada à um veículo foi apreendida. Nos dois casos foi lavrado o procedimento criminal em desfavor dos responsáveis.

Outras ocorrências

Já na madrugada deste domingo, 14, policiais militares do 5º BPM, após denúncias de populares, se dirigiram até o conjunto Marcos Freire III onde flagraram uma tentativa de homicídio por arma branca.

A vítima foi atendida por uma equipe médica e não corre risco de morte. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para as providências legais.

Violência Doméstica

Policiais da 5º BPM também foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) para diligenciar sobre dois casos de violência domésticas, no sábado, em Nossa Senhora do Socorro.