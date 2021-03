Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), uma equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prendeu em flagrante Jailson Nunes Santos. Ele furtou uma porta de alumínio do antigo PAC do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, na manhã desta quinta-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entra pela janela e, instantes após, sai do local com uma porta de alumínio, caminhando pela rua. O Ciosp acionou a equipe policial mais próxima ao local, que chegou ao suspeito, detido em flagrante.

No momento da abordagem policial, ele já não mais se encontrava com o bem furtado e também não indicou a destinação do material subtraído do local. Mas, diante da confirmação de que ele tinha sido o autor do furto, foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.