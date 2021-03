Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito da prática de estelionato. Ele estava foragido da Justiça há mais de um ano e foi detido nesse domingo, 21.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela cidade quando chegaram à localização do foragido da Justiça. O mandado de prisão que havia contra ele foi cumprido.

O suspeito foi encaminhado a uma unidade policial, onde foram adotados os demais procedimentos legais cabíveis ao caso. Ele já encontra-se à disposição do Poder Judiciário de Sergipe.